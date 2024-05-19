المعشّر لـCNN بالعربية: حل الدولتين لم يعد ممكنا وأدعو لمنح الفلسطينيين الحقوق المتساوية إلى حين التفاوض على شكل الحل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، وبحثا عددا من القضايا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن الأمير محمد بن سلمان وسوليفان استعرضا خلال اللقاء "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها".

وتابعت الوكالة في تقريرها أنه جرى بحث "ما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وكذلك بحث سوليفان وولي العهد السعودية "المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية"، وفقا لما أوردته الوكالة السعودية.