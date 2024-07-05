دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية في أحد الملاهي الليلية بمنطقة الساحل الشمالي، والتي وقعت بين بعض المترددين على الملهى والمدير المسؤول عنه.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "كشف حقيقة ما تم تداوله على موقع إنستغرام بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة بمنطقة الساحل الشمالى، ووفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية في منشورها، مساء الخميس، أنه "بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 19-6-2024، تبلغ لقسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح بحدوث مشاجرة ومصابين بأحد الملاهي الليلية بدائرة القسم، بين طرف أول (المدير المسئول عن الملهى المشار إليه (بدون ترخيص)، و6 عاملين)، طرف ثان: (3 أشخاص من المترددين على الملهى، وبحوزة أحدهم سلاح ناري (طبنجة تم ضبطها)، لقيام الطرف الأول بمنع الطرف الثاني من الدخول للملهى".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية في منشورها قائلة: "نتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص من الطرفين (بسحجات وكدمات واشتباه كسور)، وحدوث تلفيات بـ(4 سيارات تصادف تواجدها بمكان المشاجرة)".

وختمت الوزارة مؤكدة: "كما تبين عدم صحة ما ورد بشأن وفاة أحد الأشخاص، وتم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه".