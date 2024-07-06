"فصل جديد" لإيران.. ماذا قال بزشكيان في خطاب فوزه بالرئاسة؟

بين بزشكيان وجليلي.. من الأوفر حظًا لقيادة إيران؟

(CNN)-- شكر الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان الشعب الإيراني في خطاب الفوز الذي ألقاه في طهران، السبت، حيث تعهد بخدمة الجميع وأن يكون "صوت من لا صوت لهم".

وقال بزشكيان في موقع دفن الإمام الخميني، زعيم الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 ومؤسس الجمهورية الإسلامية: "أنا خادم الشعب الإيراني. سوف نخدمكم، أيها الشعب العزيز في بلدنا".

واعترف جراح القلب والمشرع البالغ من العمر 69 عامًا، بالتحديات التي تواجه البلاد حيث دعا إلى الوحدة فيما وصفه بفصل جديد لإيران.

وقال: "دعونا نجتمع، دعونا نبقى معًا، دعونا نتحد ونعمل معًا. سنكون قادرين على التعامل مع كل جوانب ومجالات الحكومة: التحديات الاقتصادية والمالية والعسكرية والاجتماعية".

وكان بزشكيان، الذي فاز في الانتخابات بأكثر من 53% من الأصوات، هو المرشح الإصلاحي الوحيد الذي يتنافس على أعلى منصب منتخب في إيران بعد منع العديد من الآخرين من الترشح.