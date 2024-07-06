إيران: الإعلان عن فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بانتخابات الرئاسة

(CNN)-- أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، محسن إسلامي، السبت، عن نتائج الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت، الجمعة، في دورتها الـ14.

وبحسب ما قال المتحدث، فقد فاز المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، طبقا لما نقلت عنه قناة "برس تي في" التلفزيوينة الرسمية الإيرانية، نقلا عن وزارة الداخلية الإيرانية.

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية ولجنة الانتخابات الرئاسية إنه "من بين 30.5 مليون صوت تم فرزها في الجولة الثانية التي جرت، الجمعة، فاز بزشكيان بأكثر من 16.3 مليون صوت، متفوقًا على منافسه المحافظ المتشدد سعيد جليلي، الذي حصد أكثر من 13.5 مليون صوت"، بحسب قناة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية.

وتغلب المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان على منافسه المتشدد في تصويت مهم يتزامن مع توترات في الداخل والخارج.

وسوف يتولى المرشح الفائز زمام الأمور في بلد يواجه عزلة دولية متزايدة، وسخطًا داخليا، واقتصادا متدهورا، واحتمال نشوب صراع مباشر مع إسرائيل، عدو إيران اللدود.

وقالت لجنة الانتخابات الإيرانية إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 49.8%.

وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الإيرانية، الجمعة، في أنحاء البلاد، ونحو 100 دولة في العالم لانتخاب الرئيس الإيراني الجديد، من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وكانت الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، جرت يوم 28 يونيو/ حزيران الماضي، بين المرشحين، سعيد جليلي، ومسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى بورمحمدي، ولم يستطع أي منهم الفوز بالأغلبية المطلقة، مما استوجب خوض جولة ثانية بين المرشحين الحائزين على أعلى عدد من الأصوات، وهما بزشكيان وجليلي.