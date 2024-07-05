(CNN)-- انطلقت عملية الاقتراع في الجولة الثانیة بانتخابات الرئاسة الإيرانية، في الساعة الثامنة، صباح الجمعة، حسب التوقيت المحلي، في مراكز الاقتراع داخل البلاد وخارجها، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ويتنافس في جولة الإعادة، المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان في مواجهة المرشح المحافظ، سعيد جليلي، لتولي منصب رئاسة الجمهورية، خلفا للرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي الذي مات مع عدد من مرافقيه في حادث تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي.

ومن المقرر أن تُغلق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، (10:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "إرنا"، المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي وهو يدلي بصوته بعد وقت قصير من فتح صناديق الاقتراع.

وتأتي جولة الإعادة بعدما لم يحصل أي من المرشحين الأربعة الأوائل على أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى التي جرت في 28 يونيو/حزيران الماضي.

وبرز النائب الإصلاحي مسعود بزشكيان والمفاوض النووي السابق المحافظ سعيد جليلي باعتبارهما المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، حيث تقدم بزشكيان بفارق 3.9 نقطة مئوية.

وبحسب وكالة "إرنا"، فإنه وفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات من خلال إبراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

وبإمكان الرعايا الإيرانيين المقيمين في الخارج، الذين ليست لديهم وثائق الهوية المذكورة أعلاه، التصويت من خلال إبراز جوازات سفرهم الصالحة، لانتخاب مرشحهم، طبقا لوكالة "إرنا".