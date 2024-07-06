ماذا قال وزير خارجية السعودية عن الدولة الفلسطينية واليمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن "قيام الدولة الفلسطينية المستقلة يضمن التعايش والأمن للجميع".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن "الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة يمهد الطريق نحو حل الدولتين والسلام للجميع"، وذلك خلال خلال مشاركته بجلسة نقاش خلال اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد، الخميس، تحت عنوان "الحروب وحروب الظل: ما هي خيارات أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، شدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية مواصلة العمل للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وقال إن "غالبية المجتمع الدولي يتفقون على أن الحل الدائم والعادل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو حل الدولتين، إلا أنهم يقفون مكتوفي الأيدي أمام الأمور التي قد تقوض حل الدولتين كاستمرار توسع إسرائيل في عمليات الاستيطان".

وذكر أن "ما تقوم به الدول الأوروبية ومنها إسبانيا من دعم لعملية السلام والدفع تجاه حل الدولتين مهم جدا، وأن أقل ما يمكن أن تقوم به الدول الأوروبية هو إدانة عدم التزام إسرائيل بتعهداتها ثم اتخاذ خطوات أكثر صرامة مثل فرض عقوبات على بعض المسؤولين الذين ينتهكون حقوق الإنسان".

وأكد أن "للشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير مصيره وأنهم كشعب يستحقون دولة مستقلة مُعترف بها دوليا".

وقال: "الوضع في قطاع غزة لا يؤثر فقط على القضية الفلسطينية وحدها بل على المنطقة بأكملها ويسهم في زيادة التصعيد وحدة التوتر، وهو ما يحدث حاليا في جنوب لبنان بسبب اتساع رقعة الأزمة في قطاع غزة".

وعن الوضع في اليمن، أكد وزير الخارجية السعودي مواصلة دعم الحوار السياسي، وقال: "إننا بحاجة للانتقال إلى حالة أفضل لأن الأوضاع في اليمن لا تزال صعبة لاسيما على الصعيد الاقتصادي".