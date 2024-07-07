دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إلقاء القبض على إثيوبيين اثنين، و7 أشخاص من بنغلاديش، ومواطنين سعوديين وشخصين من سوريا، ووافد نازح في حوادث متفرقة لقيامهم بتهريب وترويج مواد مخدرة متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن "الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، ألقت القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 40 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت الوزارة في بيان آخر أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على وافد نازح ومواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما 75,600 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

كما أشارت وزارة الداخلية السعودية إلى أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على 7 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية بمنطقة الرياض، لترويجهم 3.3 كيلوغرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، و12,432 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وفي الوقت نفسه، "قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم ووافد زائر من الجنسية السورية ومواطن بمحافظة جدة لترويجهم 21,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".