بزشكيان في رسالة إلى حسن نصرالله: إيران ستواصل دعم حزب الله "بقوة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الإصلاحي المنتخب، مسعود بزشكيان، أن إيران ستواصل دعم حزب الله اللبناني، وذلك في رسالته إلى الأمين العام للحزب حسن نصرالله.

وقال بزشكيان، في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الاثنين، إن "جمهورية إيران الإسلامية، لطالما دعمت صمود ومقاومة الشعوب الإقليمية في مواجهة الكيان الصهيوني اللاشرعي"، مضيفا أن "نهج الدفاع عن المقاومة متجذّر في السياسات المبدئية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية... وسوف يتواصل هذا النهج بقوة".

وأضاف بزشكيان: "إنني على يقين بأن حركات المقاومة في المنطقة، سوف لن تسمح لهذا الكيان أن يستمر في سياساته العدوانية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وسائر الشعوب الإقليمية".

وعبّر الرئيس الإيراني عن شكره وتقديره لرسالة تلقاها من حسن نصرالله، لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وتصاعدت حدة إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران تدريجيًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مما أثار مخاوف من احتمال ارتقائه إلى صراع شامل.