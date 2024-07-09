تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

خسارة لا يمكن تصورها.. عائلة في غزة تروي الكابوس الذي عاشته بعملية تحرير الجيش الإسرائيلي للرهائن

(CNN) -- قالت حركة "حماس"، الاثنين، إن عمليات الإخلاء واسعة النطاق داخل غزة التي أمر بها الجيش الإسرائيلي، الأحد، تهدد بإعادة عملية التفاوض بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن إلى "نقطة الصفر".

وأضافت الحركة، في بيان، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية "أجرى اتصالات عاجلة مع الوسطاء"، في إشارة إلى قطر ومصر، وحذر من "التداعيات الكارثية لما يحدث في مدينة غزة ورفح ومناطق أخرى في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "ذلك سيعيد عملية التفاوض إلى نقطة الصفر، ويتحمل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وجيشه المسؤولية الكاملة عن انهيار هذا المسار التفاوضي".

وكان الجيش الإسرائيلي أمر المدنيين بمغادرة عدة أحياء في مدينة غزة.

وقال الجيش، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، في رسالة إلى السكان في المنطقة: "أنتم في منطقة قتال خطيرة، ومن أجل سلامتكم يجب عليكم الإخلاء فورًا إلى الملاجئ في دير البلح، المنطقة الإنسانية"، وأضاف أن قواته ستعمل بـ"قوة وبشكل فوري ضد المنظمات الإرهابية في المنطقة".