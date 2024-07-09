الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

"حماس" تصدر بيانا عن عمليات الإخلاء التي أمر بها الجيش الإسرائيلي في غزة

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN) --  قالت حركة "حماس"، الاثنين، إن عمليات الإخلاء واسعة النطاق داخل غزة التي أمر بها الجيش الإسرائيلي، الأحد، تهدد بإعادة عملية التفاوض بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن  إلى "نقطة الصفر".

قد يهمك أيضاً

تشمل مقر "الأونروا".. الجيش الإسرائيلي يُطلق عملية جديدة في وسط غزة

وأضافت الحركة، في بيان، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية "أجرى اتصالات عاجلة مع الوسطاء"، في إشارة إلى قطر ومصر، وحذر من "التداعيات الكارثية لما يحدث في مدينة غزة ورفح ومناطق أخرى في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "ذلك سيعيد عملية التفاوض إلى نقطة الصفر، ويتحمل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وجيشه المسؤولية الكاملة عن انهيار هذا المسار التفاوضي".

وكان الجيش الإسرائيلي أمر المدنيين بمغادرة عدة أحياء في مدينة غزة.

 وقال الجيش، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، في رسالة إلى السكان في المنطقة: "أنتم في منطقة قتال خطيرة، ومن أجل سلامتكم يجب عليكم الإخلاء فورًا إلى الملاجئ في دير البلح، المنطقة الإنسانية"، وأضاف أن قواته ستعمل بـ"قوة وبشكل فوري ضد المنظمات الإرهابية في المنطقة".

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.