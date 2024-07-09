دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، القبض على شخص لقيامه برفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت، يوجه خلالها الاتهامات لرياضيين بـ"التسبب فى وفاة اللاعب بدون دليل".

ووفقا لما نشرته الوزارة في بيان، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "صرح مصدر أمني بأنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه برفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد بالجيزة، يوجه خلالها الاتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب فى وفاة اللاعب المذكور بدون دليل، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".

وكان نادي مودرن فيوتشر المصري أعلن، السبت، وفاة لاعب الفريق الأول بالنادي ومنتخب مصر، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، بعد تعرض لوعكة منذ مارس/آذار الماضي.

وسقط أحمد رفعت على أرض الملعب مغشيا عليه، خلال مواجهة الفريق لنظيره الاتحاد السكندي في مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وحينها سارع الجهاز الطبي لمعالجة اللاعب وسط حالة هلع في المستطيل الأخضر، قبل أن تدخل عربة الإسعاف ليتم نقله لإحدى المستشفيات.

في وقت سابق، قال نادي مودرن فيوتشر إن لاعبه عانى من توقف عضلة القلب لقرابة ساعة، مشيرا إلى أن حالته الصحية غير مستقرة.

يذكر أن رفعت كشف في مقابلة تلفزيونية قبل وفاته أنه تعرض لـ"ضغوط" من قبل شخص أو اثنين قال إنهما "مسؤولين عن الكرة وفي البلد"، رافضا الكشف عن التفاصيل.

وفي المقابل، قال نادي مودرن سبورت، في بيان، إن اللاعب "لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما تم الاهتمام به وعنايته من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور وعلى أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي؛ لكونه فرداً من أفراد العائلة داخل النادي ومجلس إدارته".

وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

وأثارت وفاة رفعت صدمة في الوسط الرياضي المصري، وانتشرت مطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتح تحقيقات بشأن تصريحات رفعت خاصة أنه تعرض لأزمة خلال سفره إلى الإمارات للاتحاق بنادي الوحدة متعلقة بتأدية الخدمة العسكرية في مصر.

ومن جانبه، أصدر وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي قرارا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة "للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد"، وفقا لبيان للوزارة.

كما أصدر الوزير قرارا بـ"تشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن".

وذكرت الوزارة أنها سوف تعلن "فور الانتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن".

يذكر أن أحمد رفعت كان ينشط في خط المقدمة داخل المستطيل الأخضر، فيما وصلت قيمته السوقية إلى 900 ألف يورو (975 ألف دولار) وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

ولأندية إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري ومودرن فيوتشر في مصر، إضافة لنادي الوحدة الإماراتي.

وشارك في 211 مباراة مع مختلف الأندية، سجّل خلالها 46 هدفاً وقدم 40 تمريرة حاسمة.

وحقق لقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وكأس السوبر المصري، وعلى الصعيد الدولي، مثل منتخب بلاده للمرة الأولى في أغسطس/ آب 2013، ولديه 7 مباريات دولية، أحرز فيها هدفين وصنع واحدا.