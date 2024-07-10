تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

تطورات مفاوضات مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

القدس (CNN)— قتلت غارة جوية إسرائيلية ما لا يقل عن 25 شخصا وأصابت عشرات آخرين في مجمع مدرسي يأوي نازحين بالقرب من خان يونس، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن إسرائيل استهدفت "بوابة مدرسة تؤوي النازحين في بلدة عبسان شرق مدينة خانيونس"، واصفة إياها بـ"المجزرة البشعة بحق المواطنين النازحين".

وأضافت الوزارة أن 53 شخصا آخرين أصيبوا، بينهم بعض الحالات الخطيرة والحرجة. لافتة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار نقل المصابين إلى مستشفى ناصر بخانيونس.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة “بالقرب” من مدرسة العودة، الثلاثاء، مستهدفا "إرهابيا" شارك في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، مضيفا في بيانه: "في وقت سابق من هذا المساء، باستخدام ذخيرة دقيقة، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي إرهابيا من الجناح العسكري لحماس شارك، من بين أنشطة إرهابية أخرى، في المذبحة الوحشية التي نفذتها منظمة حماس الإرهابية في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

ويشار إلى أن هذا هو الهجوم الرابع على المدارس التي تؤوي النازحين أو بالقرب منها خلال الأيام الأربعة الماضية.