مظهر جواز السفر المصري يدفع بنجيب ساويرس لانتقاده: فات زمانه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الأربعاء، مظهر جواز السفر المصري لافتا إلى أنه "فات زمانه".

وبدأ الأمر بتدوينة من صاحب حساب "حفيدة جودة باشا" التي نشرت صورة لجواز السفر المصري بتعليق قالت فيه: "الباسبور المصري وكل فخر"، ليرد ساويرس بتدوينة نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا: "شايفه الكتابة اساسا بتتمسح وكمان طري جدا والصفحات مفيهاش ابداع.. فات زمانه".

وفي تدوينة منفصلة نشر صاحب حساب "المايسترو" تدوينة لمظهر جواز سفر مصري مقترح قائلا بتعليق: "هاتلي سبب مقنع.. ميخليش ده شكل الباسبور المصري الجديد! رآيكم في تعليق.."

ورد ساويرس بتدوينة مقتضبة قائلا: "أي حاجة أحسن من الباسبور الحالي.. يحزن!".

ويذكر أن البرلمان المصري أقر في فبراير/ شباط الماضي تعديل قانون جوازات السفر بمضاعفة قيمة رسوم إصداره 4 مرات من 250 جنيه (8.10 دولار) إلى 1000 جنيه (32.42 دولار). وأرجع نائب برلماني أسباب الزيادة إلى ارتفاع تكلفة الإصدار نتيجة لزيادة أسعار المواد المستخدمة في تصنيع جوازات السفر، التي يتم استيرادها من خارج البلاد.