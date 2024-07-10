"هذا هراء".. عامون أيالون يعلق لـCNN على خطة نتنياهو لإنشاء نظام أمني جديد في غزة

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

خسارة لا يمكن تصورها.. عائلة في غزة تروي الكابوس الذي عاشته بعملية تحرير الجيش الإسرائيلي للرهائن

(CNN)-- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التزامه باتفاق وقف إطلاق النار طالما "تم الحفاظ على الخطوط الحمراء الإسرائيلية"، خلال لقاء مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، الأربعاء.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء القضايا الإقليمية. وحضر اللقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر والسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاكوب ليو.

والتقى ماكغورك أيضًا بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الثلاثاء.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن "الجانبين بحثا أهمية اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة".

وشدد غالانت على أهمية إنشاء آلية تمنع تهريب الأسلحة إلى غزة، وبالتالي قطع إمدادات حماس. وأضاف غالانت أن "دولة إسرائيل تؤيد فتح معبر رفح، لكنها لن تتسامح مع عودة حماس إلى المنطقة".