مكتب نتنياهو يكشف عن آخر تطورات صفقة وقف إطلاق النار بالدوحة

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس.. ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؟

القدس (CNN)-- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، أن المفاوضين الإسرائيليين بشأن صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، عادوا إلى البلاد من الدوحة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "عاد فريق التفاوض الليلة الماضية من اجتماع رباعي مع الوسطاء في الدوحة".

وأضاف البيان: "ناقش الاجتماع بنود الاتفاق بشأن إعادة الرهائن وسبل تنفيذ خطوطه العريضة، مع ضمان تحقيق كافة أهداف الحرب".

وأضاف مكتب نتنياهو: "عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعات مع فريق التفاوض هذا الصباح. ومن المقرر أن يغادر وفد برئاسة مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، برفقة ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، إلى القاهرة هذا المساء لمواصلة المحادثات".

’