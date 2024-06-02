يتكون من 3 مراحل.. بايدن يكشف تفاصيل مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة

بعد مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. ماذا سيحدث إذا قبلته إسرائيل؟

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القدس (CNN)-- حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأحد، من أن إسرائيل "لن تقبل" أي اتفاق لإنهاء الحرب من شأنه أن يسمح لحماس بحكم قطاع غزة.

وخلال زيارته إلى مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، الأحد، أضاف غالانت أنه يتم النظر في خيارات "بديل حاكم لحماس".

وأوضح غالانت، بحسب بيان صادر عن مكتبه: "لن نقبل حكم حماس في غزة في أي مرحلة من أي عملية تهدف إلى إنهاء الحرب".

وقدم وزير الدفاع الإسرائيلي تحديثًا عن الحملة في رفح، قائلا إنها مستمرة في التقدم "فوق الأرض وتحتها".

وزعمت إسرائيل في الأيام الأخيرة أنها دمرت شبكة أنفاق على الجانب الغزي من الحدود مع مصر. وقد شككت مصر مرارًا بوجود مثل هذه الشبكة.

وقال غالانت لضباط رفيعي المستوى، من بينهم رئيس القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان واللواء (متقاعد) يوسي بشار، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل التركيز على حملته العسكرية في رفح، والجهود التي تبذلها المؤسسة الدفاعية لإيجاد سلطة حاكمة بديلة لحماس.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن "هذان الأمران: العملية العسكرية من جهة، وخلق إمكانية وجود بديل حاكم من جهة أخرى، ستمكننا من تحقيق هدفين من أهداف هذه الحرب وهما: إزالة حماس كسلطة حاكمة وعسكرية في غزة، وإعادة الرهائن".

ويتبقى أن نرى ما إذا كانت إسرائيل وحماس ستقبلان أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار، قدمه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة.