دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق مواطن مُدان في المنطقة الشرقية، بعد ثبوت اتهامه بارتكاب جرائمة إرهابية وتمويل الإرهاب واستهداف رجال الأمن، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم محمد بن سعيد بن جواد آل عتيق، سعودي الجنسية، على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامه إلى خلية إرهابية، واشتراكه بإطلاق النار على مراكز الشرطة والنقاط والدوريات الأمنية، واستهداف رجال الأمن بإطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وإيوائه عناصر إرهابية في منازل عائدة له ولأقربائه مع علمه بحيازتهم لمواد متفجرة وناسفة، وتقديم التسهيلات لعناصر التنظيم الآخرين، واشتراكه في سرقة عدد من المركبات واستخدامها في تنفيذ أعمالهم الإجرامية"، بحسب ما أوردت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أنه "بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، طبقا للبيان.

وأكدت الوزارة السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق محمد بن سعيد بن جواد آل عتيق، الخميس، بتاريخ 05/ 01/ 1446 هجرية، الموافق 11/ 07/ 2024 ميلادية، بالمنطقة الشرقية"، حسبما ذكرت وكالة "واس".