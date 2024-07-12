السعودية.. القبض على 3 مصريين وإثيوبي ومواطن والداخلية تكشف السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، أنه تم القبض على مواطن، و3 مقيمين مصريين ومخالف من الجنسية الإثيوبية، لترويجهم مواد مخدرة متنوعة في أماكن متفرقة، طبقا لما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية المصرية بمنطقة الرياض لترويجهم 35 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، و12,260 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و24,991 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة"، بحسب ما أوردت وكالة "واس"..

وأضافت الوزارة في بيان آخر، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

كما أكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان ثالث، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة"، بحسب "واس".