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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجمعة، نجاحها في تدمير 5 زوارق مسيرة، و3 طائرات بدون طيار تابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن، الخميس.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير خمس زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".

وأضافت "سنتكوم": "كما نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرتين بدون طيار فوق البحر الأحمر، بالإضافة إلى طائرة مسيّرة أخرى تابعة للحوثيين ضمن منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن".

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في منشورها: "تقرر أن هذه الزوارق المسيّرة والطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا".