دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، تلقيها بلاغ بقيام طالب بابتزاز ابنة أحد الأشخاص ماليا مقابل عدم التشهير بها أو تهديدها بمقاطع فيديو عنده، مؤكدة أنها ضبطته واتخذت الإجراءات القانونية بحقه.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، السبت: "كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السويس بمديرية أمن السويس من (أحد الأشخاص ونجلته- مقيمان بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) بقيام (طالب مقيم بدائرة القسم) بابتزاز نجلته مالياً مقابل عدم التشهير بها وتهديدها".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية في منشورها أن "هذا الطالب أيضا قام بإنشاء حسابات وهمية باسمها وصورتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وختمت الوزارة منشورها قائلة: "عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول الخاص به، وبفحصه فنياً، تبين وجود مقاطع فيديو خاصة بالمبلغة)، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق منفعة مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية".