دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق متهم أردني أُدين بتهريب مواد مخدرة، كما أضافت الوزارة أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق مواطن سعودي ثبتت إدانته بقتل مواطن آخر، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان: "أقدم سليمان رحيل مشيح الدمانية، أردني الجنسية، على تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، طبقا لما ذكرت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني، سليمان رحيل مشيح الدمانية، السبت 7/ 1/ 1446 هجرية، الموافق 13/ 7/ 2024 ميلادية في منطقة الجوف".

وفي بيان آخر، قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم ميثم بن محمد بن عبدالله آل عبيد سعودي الجنسية، على قتل شكري بن صالح بن محمد آل رضوان، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، إثر خلاف بينهما"، حسبما أفادت الوكالة السعودية.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ميثم بن محمد بن عبدالله آل عبيد، سعودي الجنسية، السبت، بتاريخ 07/ 01/ 1446 هجرية، الموافق 13/ 07/ 2024 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، طبقا لوكالة "واس".