السعودية.. تنبيه لموجة حر تضرب مناطق بالرياض وأخرى تصل إلى 50 درجة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، صباح السبت، تنبيها من موجه حر ستشهدها العاصمة، الرياض، اليوم ذاته.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ورد فيه: "تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة اليوم، وارتفاع في درجات الحرارة من 47 - 48 درجة مئوية، تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والخرج والحريق، والدلم، المزاحمية، وحوطة بني تميم، وادي الدواسر".

وتابعت: "كما تشير تنبيهات الارصاد إلى تأثر والأفلاج، والسليل بهذه الموجة وارتفاع في درجة الحرارة من 49 - 50 درجة مئوية".

وأضافت: "الحالة تبدأ من الساعة الـ 11 صباحاً، وحتى الساعة الـ 5 مساءً".