بالأدلة القاطعة.. الماء أفضل مرطّب خلال موجات الحرارة

تحذيرات من تجاوز نطاق الـ 1.5درجة لارتفاع حرارة الأرض..ما هي المخاطر المترتبة في حال حدوث ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وسط موجة الحر القياسية التي استمرت لأيام عدة في أمريكا، من الضروري الحفاظ على رطوبة الجسم للبقاء بصحة جيدة. لكن هل الماء هو المشروب الأفضل خلال موجة الحر، أم على الناس اللجوء إلى مشروبات أخرى مثل تلك الرياضية أو الغازية، أو القهوة، أو البيرة؟

سألت CNN خبيرة الصحة لديها، الدكتورة ليانا وين، طبيبة الطوارئ وأستاذة مساعدة سريرية في جامعة جورج واشنطن. وعملت سابقًا كمفوضة الصحة في بالتيمور.

CNN: ما كمية المياه التي على الناس شربها عادة، وهل يتغير ذلك خلال الطقس الحار جدًا؟

الدكتورة ليانا وين: القاعدة السريعة هي "8 × 8"، أي ثمانية أكواب من الماء سعة 8 أونصات (نحو 240 ميليلترًا)، أو 64 أونصة (نحو 2000 مل)، من الماء يوميًا للبالغين، أي ما يعادل نصف غالون. هذه القاعدة ليست ثابتة. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على كمية المياه التي يحتاجها الإنسان، ضمنًا نوع الطعام الذي يتناوله، وحجم جسمه، ونشاطه البدني.

تشمل العوامل الأخرى درجة حرارة الهواء والرطوبة، تحديدًا، ومقدار الوقت الذي تقضيه في الخارج أثناء الطقس الحار.

فبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، يجب على الأشخاص الذين يعملون وسط أجواء حارة، أو يمارسون نشاطًا بدنيًا، شرب كوب من الماء سعة 8 أونصات (236،5 ميليلترًا) كل 15 إلى 20 دقيقة. سيكون المجموع بين 24 و32 أونصة (710 مل و946 مل) في الساعة. كما على الأشخاص أيضًا الحفاظ على رطوبة الجسم قبل وبعد قضاء وقتهم في الهواء الطلق عرضة للحرارة.

CNN: هل يمكن للناس شرب الكثير من الماء؟

وين: نعم. تنصّ إرشادات مراكز مكافحة الأمراض (CDC) على ألا يتخطى الأشخاص مقدار 48 أونصة (حوالي 1.5 ليتر) من الماء، أو السوائل الأخرى في الساعة، لأن شرب كمية كبيرة من السوائل دفعة واحدة يخفّف من تركيز الأملاح في دمنا وتكون غير آمنة.

CNN: عندما يكون الجو حارا جدا هل على الناس الاستعاضة عن الماء بالمشروبات الرياضية؟

وين: المشروبات الرياضية تحتوي على إلكتروليتات مضافة مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم. بعض العلامات التجارية تضيف السكريات مثل الفركتوز والغلوكوز والسكروز. الغرض الرئيسي منها تجديد الماء والالكتروليتات المفقودة بسبب التعرّق.

معظم الناس يجب أن يكتفوا بشرب الماء. فالبالغون الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا خفيفًا إلى متوسطًا، والأطفال الذين يلعبون في الملعب، أو يمارسون الرياضات الترفيهية بعد المدرسة، لا يحتاجون إلى هذا النوع من المشروب، ذلك أن الأطعمة التي نتناولها تحتوي على الإلكتروليتات.

أما الرياضيون الذين يمارسون تمارين رياضية قوية لمدة ساعة بالحد الأدنى بالهواء الطلق في الطقس الحار يجتاجون ربما إلى المشروبات الرياضية.

CNN: ما المشروب الرياضي الأفضل، الجاهز في زجاجة أم مسحوق إلكتروليت يمكن إضافته لصنع مشروبك الخاص؟

وين: شخصياً أفضل المسحوق، وهناك أيضًا أقراص تذوب في الماء. خيارات "الخدمة الذاتية" أرخص، وأنا أختار العلامات التجارية التي لا تحتوي على الكثير من السكر أو المواد الكيميائية المضافة. لكن هذه مسألة تفضيل شخصي، وأنصح عند الشراء بمراجعة المكونات.

CNN: ماذا عن مشروبات الطاقة؟ هل هي بديل جيد للماء؟

وين: هذا سؤال مهم. الإجابة المختصرة هي لا، فمشروبات الطاقة ليست بديلاً للمياه. يجب استخدامها بحذر عند البالغين، وحجبها عن الأطفال.

والفرق بين مشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية أن الأولى غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والمنشطات القانونية الأخرى، مثل الكارنيتين والغوارانا فيما الثانية تساعدك على استعادة المياه والإلكتروليت.

وإلى كون الكافيين يحفّز الطاقة على المدى القصير، فهو أيضًا مدر للبول، ما يعني أنه يتسبب بفقدان الماء. لذا الإفراط باستهلاك الكافيين قد يثير العصبية والقلق وعدم انتظام ضربات القلب. وعليه، مشروبات الطاقة لا يتمثل هدفها الأساسي بترطيب الجسم.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بعدم السماح للأطفال والمراهقين بتناول مشروبات الطاقة. ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن بين 30 و50% من المراهقين يستخدمون مشروبات الطاقة.

CNN: ماذا عن المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة؟ هل يعتبر المشروب البارد، أو الموكا المثلجة فكرة سيئة في الطقس الحار؟

وين: ليس بالضرورة، رغم أنه يجب على الناس أن يدركوا أن هذه المشروبات التي تحتوي على الكافيين قد لا ترطبك، بل تجفّفك أكثر. هذا لا يعني أن عليك التوقف عن تناول القهوة عندما يكون الجو حارًا في الخارج. فقط فكر بشرب المزيد من الماء أثناء الاستمتاع بالمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

CNN: ماذا عن المشروبات الغازية والعصائر والمشروبات الكحولية؟

وين: تصنّف المشروبات الغازية والعصائر بين الأطعمة فائقة المعالجة، والتي تم ربطها بالعديد من العواقب الصحية الضارة طويلة المدى، مثل زيادة خطر الإصابة بالسكري، وأمراض القلب، والوفاة المبكرة. وينبغي عموما أن يبقى استهلاكها عند الحد الأدنى، والطقس الحار ليس استثناء. مجددًا، الماء هو المادة الأفضل لترطيب الجسم.

من الأفضل تجنب الكحول عندما يكون الجو حارًا جدًا في الخارج، والحذر من اسهلاك كميات كبيرة حد الثمالة، لأن ذلك قد يقلّل من استجابة جسمك لتنظيم درجة الحرارة. قد تفوتك أيضًا العلامات المبكرة للأمراض المرتبطة بالحرارة. كما يمكن أن يسبب الكحول الجفاف أيضًا. وإذا اخترت شرب الكحول، فقلل من الكمية المستهلكة، وتأكد من وجود أشخاص حولك في حال ألمّت بك مشكلة طبية من شرب الكثير من السوائل غير الكحولية الإضافية.

CNN: ماذا عن الأطفال الموجودين في المعسكرات الرياضية طوال اليوم؟

وين: من الصعب الإجابة على هذا السؤال من دون معرفة كيفية تنظيم المعسكر. تتمتع العديد من المعسكرات الرياضية بأنشطة داخلية في جزء من اليوم، وحتى تلك التي تكون في الغالب بالهواء الطلق يجب أن تنقل أنشطتها إلى الداخل أثناء تحذيرات الحرارة الشديدة.

في حالة الشك، يُنصح بالتحدث مع مدير المخيم والسؤال عن مقدار الوقت الذي سيتم قضاؤه في الخارج. إذا كان الوقت محدودًا، ومستوى النشاط. ويجب الترطيب بالماء واستكماله بالوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية مثل البطيخ، وجوز الهند، والأفوكادو. ركز أيضًا على الترطيب قبل وبعد المخيم. ولا حاجة ربما للمشروبات الرياضية.

CNN: ما هي الاحتياطات الأخرى التي علينا اتباعها أثناء الحرارة الشديدة؟

نصحت وين بالتالي: