من الصين إلى تشيلي والمكسيك وغيرها الكثير، تتعامل البلدان في جميع أنحاء العالم مع الأمطار الغزيرة والفيضانات.

حيث ارتفع عدد القتلى في الصين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في الجزء الجنوبي من البلاد إلى 55 شخصا على الأقل، وقد تعرضت المنطقة لموجة الفيضانات منذ وقت سابق من هذا الشهر مما أجبر عشرات الآلاف على الإخلاء.

ويقول المسؤولون في تشيلي إن الطقس القاسي قد يكون في طريقه بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات في المناطق الوسطى والجنوبية، وأضاف المسؤولون بالقول إن العواصف الرعدية والرياح العاتية والبَرَد وحتى الثلوج الخفيفة قد تحدث بعد ذلك.

وفي المكسيك، يتعامل الناس مع آثار العاصفة الاستوائية ألبرتو التي وصلت إلى اليابسة الخميس حيث تسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة وفيضانات تسببت في خسارة بعض الناس كل شيء.