دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بحق شخص مُدان في منطقة مكة، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم مرزوق بن إبراهيم بن محمد القداح، سعودي الجنسية، على قتل عبده بن أحمد بن هادي سلامي، سعودي الجنسية، وذلك بضربه بعصا على رأسه وأنحاء متفرقة من جسده عدة مرات مما أدى إلى وفاته".

وأضافت الداخلية السعودية أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحُكم بقتله قصاصًا، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، طبقا لما أوردت "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني مرزوق بن إبراهيم بن محمد القداح، سعودي الجنسية، الأحد، بتاريخ 8 / 1/ 1446 هجرية، الموافق 14/ 7/ 2024 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، بحسب البيان.