دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، عن أسفها للانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية بمحافظة شرورة، الجمعة، وشمل جميع المستهلكين في المحافظة، وامتد لأوقات متأخرة من اليوم التالي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الهيئة في بيان أنه "لم تكتمل إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين المتأثرين إلا مساء السبت 7/ 1/ 1446 هجرية، الموافق 13/ 7/ 2024 ميلادية".

وقالت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء إنه "في إطار مسؤوليتها تجاه حماية حقوق المستهلكين، وضمان استمرار وموثوقية الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعاً طارئاً، بدءاً من صباح السبت 7/ 1/ 1446 هجرية، الموافق 13/7/ 2024 ميلادية، واستمر انعقاده حتى ساعةٍ متأخرة من يوم السبت، حيث وجه المجلس الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ إجراءاتٍ عاجلةٍ لإعادة الخدمة الكهربائية إلى جميع المستهلكين، والتأكد من عدم تكرار الانقطاع".

وأردف البيان موضحا: "وتقديراً من مجلس إدارة الهيئة لما تعرّض له جميع المستهلكين في محافظة شرورة بسبب عدم قيام الشركة بواجباتها، المتمثلة في التحقق من جاهزيتها لتقديم الخدمة بموثوقية، وتأخرها في إعادة الخدمة، فقد وجّه المجلس الشركةَ بتنفيذ إجراءاتٍ لصالح جميع المستهلكين، بالإضافة إلى تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال عشرة أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة به من قبل المستهلكين".

وأردفت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء قائلة: "كما وجه مجلس إدارة الهيئة الشركة بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة لتقديم الاعتذار لهم، ولإشعارهم بمقدار التعويضات، مع تخصيص خطوط اتصال هاتفي لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالواقعة"، بحسب الوكالة السعودية.

وأكد مجلس إدارة الهيئة على "عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف، حيث وجّه مجلس إدارة الهيئة، مجلسَ إدارة الشركة بإجراء تحقيق فوري حول هذه الواقعة، بإشراف الهيئة، ومحاسبة المتسببين فيها وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، مع تحديد الأسباب الجذرية التي أدت لهذا الانقطاع، بما في ذلك الانقطاعات المماثلة السابقة في محافظة شرورة".

وأوضحت الهيئة السعودية لتنظيم لكهرباء "أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بخدمة الكهرباء وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدةً متابعتها التزام الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ جميع الإجراءات التي وجه بها مجلس إدارة الهيئة، بشكل كامل وصحيح"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".