دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس مجددا، مساء الأحد، على صورة قديمة له تجمع بينه وبين رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، وعلاقته ببناء سد النهضة، وسط تفاعل.

ونشر أحد مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، صورة لنجيب ساويرس مع رئيس الوزراء الإثيوبي وعلق عليها متسائلا: "إي الكلام دا يهندسة"، حيث كُتب على الصورة: "دفع 200 مليون دولار..اتهامات موجهة لنجيب ساويرس ببناء سد النهضة مقابل التنقيب عن الذهب في إثيوبيا".

وقال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، ردا على الصورة: "رديت ميت مرة، معنديش مناجم في إثيوبيا، ولا أي علاقة بالسد والصورة قديمة".

وأضاف رجل الأعمال المصري قائلا: "الراجل كان لسة منتخب جديد قبل الخلافات معانا ومروحتش من ساعتها".

وأثار تعليق نجيب ساويرس تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي: