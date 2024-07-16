إدانة السيناتور بوب مينينديز في اتهامات بالفساد تشمل تلقى رشى من مصر ورجال أعمال

الشرق الأوسط
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شاهد ما عرضه الادعاء الأمريكي من رشاوى مرتبطة بمصر للسيناتور مينينديز وزوجته
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(CNN)-- وجدت هيئة محلفين اتحادية في نيويورك أن السيناتور بوب مينينديز مُذنب بجميع التهم الموجهة إليه في محاكمته باتهامات بالفساد.

أدين السيناتور الديمقراطي من ولاية نيوجيرسي بـ 16 تهمة - بما في ذلك الرشوة والابتزاز والاحتيال وعرقلة العدالة والعمل كعميل أجنبي - لدوره في مخطط رشوة استمر لسنوات.

ونجح ممثلو الادعاء في الدفع بأن السيناتور حاول استخدام سلطته لتعزيز المصالح العسكرية المصرية، والتدخل في الملاحقات الجنائية، وتأمين الاستثمار من مسؤولين قطريين، من بين أمور أخرى. 

ويُزعم أن مينينديز وزوجته تلقيا سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس بنز ورشاوى أخرى مقابل نفوذه.

وأُدين المتهمان مع مينينديز، رجلي الأعمال من نيوجيرسي، وائل حنا وفريد ​​دعبس، بجميع التهم الموجهة لهما بسبب دورهما في المخطط.

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واتهمت أيضًا زوجة السيناتور نادين مينينديز في القضية، لكن القاضي أجل محاكمتها إلى أجل غير مسمى بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي. وقالت إنها غير مذنبة.

إجمالاً، يواجه مينينديز عقوبة السجن بحد أقصى 222 عامًا بسبب التهم الـ16 إذا قضى عقوبته على التوالي. 

ونفى السيناتور ارتكاب أي مخالفات واتهم الادعاء باستهدافه.

واستغرقت مداولات هيئة المحلفين 13 ساعة تقريبًا على مدى ثلاثة أيام.

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