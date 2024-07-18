كيف سيؤدي منع الأطفال دون سن الـ13 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحسين صحتهم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، الخميس، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوينة نشرها وجه فيها انتقادات لأشخاص ينشرون محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يليق بالمجتمع الخليجي أبدا، داعيا الجهات الأمنية والرقابية لاتخاذ أشد الإجراءات ضدهم.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الحبتور عبر تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قائلا بتعليق: "محزنٌ جداً أن نرى أشخاص من دولنا العربية، تحديداً الخليجية، ينشرون محتوى لا يليق لا بالمتابعين ولا بوطننا العربي والإسلامي. محتوى يشجع على قلة الاحترام للآخر وانتهاك الخصوصيات. فكيف يسمح هؤلاء لأنفسهم بذلك؟"

وتابع: "شيء لا يصدق! أن يصل عالمنا العربي إلى هذا المستوى المخزي حيث لا حياء ولا خوف من الله. وكأن مواقع التواصل وُجِدت لنشر السخافات والسخرية، وكأن هؤلاء يتعمّدون الإساءة لسمعتنا كعرب ومسلمين وإعطاء أبشع الصور عن ثقافتنا وأخلاقياتنا".

وأضاف: "لماذا هذا العبث؟ ولماذا هذه الجرائم التي ترتكب على العلن، دون حسيب أو رقيب؟ أين الأهل؟ أين التربية الصحيحة؟ أين القيم والأخلاق؟ أين الحياء؟ أدعو الجهات الأمنية والرقابية المختصة أن تتخذ أشد الإجراءات القانونية الصارمة ضد هؤلاء لمنعهم من التشجيع على الانحطاط الأخلاقي في مجتمعاتنا".

وختم الحبتور قائلا: "آمل أن يدرك شبابنا وبناتنا أهمية الحفاظ على احترامنا لأنفسنا ولمجتمعنا وعدم الاستهانة بتشويهها بهذا الشكل".