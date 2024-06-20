ما هو العمر المناسب للسماح لأطفالك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟

تتحدث مذيعة CNN إيرين بورنيت مع الجرّاح العام في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور فيفيك مورثي، حول مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف على الأطفال، وما هي خطته مع أطفاله.

وفي مقال افتتاحي بصحيفة "نيويورك تايمز"، طالب مورثي الكونغرس الأمريكي بوضع ملصقات تحذيرية على تطبيقات التواصل الاجتماعي، على غرار تلك التي توضع على السجائر والكحول. وأشار إلى أن هذه الوسائل تساهم بشكل مهمّ في أزمة الصحة النفسية المستمرّة بين الشباب.

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