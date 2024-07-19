(CNN) -- رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رأي محكمة العدل الدولية بأن احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية "ينتهك القانون الدولي"، قائلا إن اليهود "ليسوا محتلين لأرضهم".

وقال نتنياهو في بيان: "الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه، ولا لعاصمتنا الأبدية القدس ولا لأرض أجدادنا في يهودا والسامرة".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "ولن يؤدي أي قرار كاذب في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا"، حسب قوله.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إن رأي محكمة العدل الدولية "مشوه بشكل أساسي، وأحادي الجانب، وخاطئ".

وأضاف كاتس: “إن دولة إسرائيل تلتزم بسيادة القانون وتلتزم بالقانون الدولي وستواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنيها وفقا للقانون الدولي”.

وجادل بيني غانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية، بأن إسرائيل هي "الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط".

وأضاف غانتس: "على الرغم من التزامها بالقانون الدولي، فقد دافعت عن نفسها بقوة وبلا كلل منذ استقلالها ضد الدول المجاورة العدائية والجماعات الإرهابية على حدودها"، حسب قوله.