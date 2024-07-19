انفجار تل أبيب.. إسرائيل تكشف موقع انطلاق الطائرة بدون طيار ونوعها

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه يعتقد أن الطائرة بدون طيار التي تسببت في الانفجار وسط تل أبيب هي نموذج إيراني الصنع، تم إطلاقها من اليمن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي متلفز، الجمعة، إن الطائرة كانت عبارة عن سلاح جوي بدون طيار من طراز "صماد 3" مصنوع في إيران ويعتقد أنه تم تطويره لزيادة مداه.

واضاف هاغاري أيضا أنه تم اعتراض طائرة بدون طيار أخرى خارج الأراضي الإسرائيلية إلى الشرق، في نفس وقت الهجوم، لافتا إلى أن إسرائيل تعمل على تحديث دفاعاتها الجوية وزيادة الدوريات الجوية على حدودها بعد الانفجار.

أعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن انفجار طائرة بدون طيار مميت في وقت سابق من يوم الجمعة – وهو الهجوم الأخير للجماعة المدعومة من إيران فيما تقول إنه رد على حرب إسرائيل ضد حماس في غزة.