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(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إنه لم يلحق أي ضرر بمبنى فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب، بعد الإبلاغ عن وقوع انفجار بالقرب من المكتب.

وجاء في بيان صادر عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن على علم بوقوع انفجار بالقرب من مكتب فرع السفارة الأمريكية. لم يلحق أي ضرر بمبنى فرع السفارة الأمريكية".

وأوضح البيان أنه لم ترد أيضا تقارير عن وقوع إصابات لأفراد أمريكيين أو "موظفين محليين".

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نحن على اتصال وثيق بالسلطات الإسرائيلية للتحقيق الكامل في مصدر الانفجار والهدف المقصود منه"، مضيفا أن السفارة في القدس وفرعها في تل أبيب مستعدان لتقديم المساعدة القنصلية للمواطنين الأمريكيين.

ووجد تحليل أجرته شبكة CNN لمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام صور الأقمار الصناعية مفتوحة المصدر للحادث، حطاما من الانفجار على بعد حوالي 100 متر من مجمع فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، ذكر أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب، فجر الجمعة، ناجم عن سقوط هدف جوي، بظل ادعاء جماعة الحوثي في اليمن، استهداف تل أبيب بـ"طائرة مسيرة".