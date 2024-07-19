دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الجمعة، في منشور وصفته بأنه "تنويه عاجل وهام"، عن وجود خلل فني عالمي أثر على بعض الأنظمة الإلكترونية للوزارة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نحيطكم علماً بوجود خلل فني عالمي أثر على بعض الأنظمة الإلكترونية لوزارة الخارجية، بما فيه خدمة التصديقات. ننصح المتعاملين بعدم القيام بأي معاملات لحين حل هذا الخلل".

وأضافت الخارجية الإماراتية في منشور آخر: "حرصاً من وزارة الخارجية على الاهتمام بمواطني دولة الإمارات المتواجدين في الخارج، ننصحكم بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات للتأكد من حالة الرحلة، وذلك بسبب التحديات التقنية العالمية التي أثرت على حركة الطيران في بعض المطارات".

وكانت موجة من الانقطاعات العالمية، الجمعة، تسبب في حدوث تأخيرات ومشاكل في مطارات أوروبا وأستراليا، وأثرت على القطارات وشركات السفر ووسائل الإعلام وموقع بورصة لندن، بعد أن تسببت الانقطاعات الجماعية في جميع أنحاء العالم في إغلاق أنظمة تكنولوجيا المعلومات.