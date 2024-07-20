دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، اتصالا هاتفيا بسلطان عمان، هيثم بن طارق، عبر خلاله عن تعازيه في ضحايا حادث إطلاق النار قرب مسجد بمنطقة الوادي الكبير في العاصمة العمانية مسقط.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي في بيان عبر حساب الرئاسة الرسمي على فيسبوك: "أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حيث تقدم الرئيس بخالص التعازي في ضحايا حادث إطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير بمسقط، داعياً الله- عز وجل- أن يتغمد برحمته ضحايا الحادث الأليم، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين".

وجدد السيسي خلال الاتصال "إدانة مصر لهذا الحادث الإرهابي الآثم، والتضامن الكامل مع سلطنة عمان في هذا الظرف، وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والتطرف".

وأضاف المتحدث في بيانه أن "السلطان هيثم بن طارق ثمن مواقف مصر الداعمة للسلطنة"، مشدداً على قوة وعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عمان وشعبيهما الشقيقين، وحرص بلاده على مواصلة ترسيخ التعاون الثنائي المتميز بين الدولتين في مختلف المجالات.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن حادث إطلاق النار قرب مسجد في مسقط، أسفر عن "استشهاد أحد أفراد رجال الأمن ووقوع عدد من الضحايا المدنيين".