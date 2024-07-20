دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، اعتقال 11 مقيما من الجنسية البنغلاديشية، لتعطيلهم حركة السير ومضايقة المارة وتوثيق ذلك ونشره في منطقة الرياض.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، في وقت متأخر مساء الجمعة، إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، ألقت القبض على 10 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، لتعطيلهم حركة السير ومضايقة المارة".

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "تم اعتقال شخصا آخر من الجنسية ذاتها قام بتوثيق ما حدث ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

وختم الأمن العام السعودي منشوره مؤكدا أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو وصورا للمعتقلين وأرفقها بمنشوره عبر منصة "إكس".