هجمات الحُديدة.. مصر تعلق على ضربات إسرائيل في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت مصر إنها تابعت "بقلق بالغ" الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني، السبت، مُحذرة من توسع رقعة الصراع في المنطقة وتحوله إلى "فوضى إقليمية".

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن العملية الإسرائيلية "تزيد من تصاعد حدة التوتر الحالي على كافة الجبهات. وشددت مصر على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل صون أمن واستقرار المنطقة".

وحذّر البيان "مما سبق وأن أشارت إليه (مصر) من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر تطورات أزمة قطاع غزة، وبما سيدفع الإقليم بأسره إلى دائرة مفرغة من الصراعات وعدم الاستقرار".

ودعت مصر كافة الأطراف "لضبط النفس والتهدئة، وتجنب الانزلاق لفوضى إقليمية، مطالبة كافة الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي للاضطلاع بمسئولياتهم من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع حدة التوتر والتصعيد الإقليمي الحالي".

وأكدت مصر ضرورة "الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بدون أية عوائق إلى القطاع، وذلك على ضوء أن تلك هي الخطوة الرئيسية والضرورية لاحتواء التوتر، والركيزة الأساسية لإقرار التهدئة الشاملة في المنطقة، وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي"، بحسب بيان وزارة الخارجية.

وأفادت قناة المسيرة، التي يديرها الحوثيون، نقلاً عن وزارة الصحة، أن ما لا يقل عن 80 شخصًا أصيبوا في الغارة الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مستودع وقود في ميناء الحديدة. وقال الحوثيون إن معظم المصابين يعانون من "حروق خطيرة".

وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد يوم من هجوم بطائرة حوثية دون طيار أسفر عن مقتل مدني في مبنى سكني في تل أبيب، وعدة إصابات.