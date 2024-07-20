قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

وسائل إعلام حوثية: "سلسلة من الضربات" تصيب مستودع وقود في ميناء الحديدة باليمن

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي في بيان، السبت: "قبل قليل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي أهدافا عسكرية للنظام الإرهابي الحوثي في ​​منطقة ميناء الحديدة في اليمن، ردًا على مئات الهجمات التي نفذت ضد دولة إسرائيل في الأشهر الأخيرة".

وأضاف البيان: "لم يطرأ أي تغيير على إرشادات الدفاع التي وضعتها قيادة الجبهة الداخلية. وفي حال حدوث أي تغيير في الإرشادات، سنقوم بتحديثها للجمهور وفقا لذلك".

وجاء البيان بعد وقت قصير من إعلان قناة "المسيرة" التي يديرها الحوثيون، السبت، عن غارات جوية استهدفت منشآت نفطية في ميناء الحديدة غرب اليمن، مضيفة أنه كان هناك قتلى وجرحى.

وبحسب المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، فإن الضربات الإسرائيلية أصابت خزانات نفط ومحطة كهرباء.

وأضاف عبدالسلام أن "العدوان الإسرائيلي الوحشي على اليمن باستهداف المنشآت المدنية وخزانات النفط ومحطة الكهرباء في الحديدة يهدف إلى زيادة معاناة الشعب اليمني"، حسب وصفه.

وانتقد عبدالسلام ما قال إنها ضغوط على اليمن لوقف دعمه لغزة.

وجاءت الضربات على الحديدة بعد يوم من هجوم بطائرة بدون طيار للحوثيين على تل أبيب، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة 10 آخرين على الأقل.

وقال الحوثيون إن الهجوم كان ردا على حرب إسرائيل في غزة، حيث قال المتحدث باسمهم إن العملية تم تنفيذها بواسطة طائرة بدون طيار جديدة قادرة على "تجاوز أنظمة اعتراض العدو".

وفي حين شن الحوثيون العديد من الضربات التي استهدفت سفن الشحن، فهذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها إسرائيل اليمن.

وفي أوقات سابقة، شنت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن ردًا على الهجمات على الشحن.