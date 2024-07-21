السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام نيجيري تعزيرا وتكشف عن جريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة يحمل الجنسية النيجيرية في منطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت إدانته بتهريب مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية، "واس".

‎وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم ازيز فلورو نشو عمر، نيجيري الجنسية، على تهريب مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني ازيز فلورو نشو عمر،‎ الأحد 15/ 1/ 1446 هجرية، الموافق 21/ 7/ 2024 ميلادية في منطقة مكة المكرمة"، بحسب البيان.