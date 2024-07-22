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(CNN)-- هاجم مستوطنون إسرائيليون ملثمون مجموعة من المزارعين الفلسطينيين والنشطاء الأجانب الذين كانوا يرافقونهم للحماية في بلدة قصرة بالضفة الغربية، الأحد، وفقًا لضحايا الهجوم ومقاطع الفيديو التي حصلت عليها شبكة CNN.

وكان ثمانية نشطاء يشاركون كجزء من حملة شعبية فلسطينية تسمى "الدفاع عن فلسطين"، التي تدعو المتطوعين الدوليين للسفر إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل لحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين الإسرائيليين.

وقالت حملتهم إن أمريكيين اثنين ومواطنًا ألمانيًا نُقلوا إلى المستشفى للاشتباه بتعرضهم لكسور بعد الهجوم، مضيفة أن متطوعًا أمريكيًا آخر أصيب بجروح طفيفة. وتم نقل أحد المزارعين الفلسطينيين إلى المستشفى.

وتحدث ثلاثة من الضحايا الأجانب، وهم فيفي تشين وديفيد هاميل ووجدة، التي رفضت ذكر اسم عائلتها، لشبكة CNN حول الهجوم من مستشفى في مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث كانوا يتلقون العلاج.

وقالوا إنهم كانوا يرافقون المزارعين الفلسطينيين إلى حقول الزيتون الخاصة بهم، التي لم يتمكنوا من الوصول إليها منذ أكتوبر/تشرين الأول بسبب هجمات المستوطنين الإسرائيليين. وفي مرحلة ما، اقترب عدد من المستوطنين الشباب من المجموعة على التل.

وقالت تشين: "لقد وقفوا هناك لبعض الوقت، ثم جاءوا إلى مجموعتنا من المتطوعين الدوليين وبدأوا في ضربنا بهذه العصي الخشبية السميكة مثل مضارب البيسبول تقريبًا".

وتظهر مقاطع الفيديو التي سجلها النشطاء محاولتهم التراجع أثناء تعرضهم للهجوم. يسقط أحدهم على الفور على الأرض، ويحاول آخر حماية نفسه بذراعيه أثناء تعرضه للضرب، ويُركل أحدهم على الأقل في ساقه ويُضرب بحجر ألقاه أحد المهاجمين.

وسقطت امرأة على التل وأصيبت هي الأخرى بحجر. وقال تشين لشبكة CNN إن المستوطنين "حطموا هاتفها وفقدت وثائقها وبطاقاتها".

وقال هامل: "لم نفعل شيئًا. كانت أيدينا مرفوعة وكنا نتراجع ونحاول حماية بعضنا البعض. وفي نهاية المطاف، حاولنا العودة لأننا تعرضنا للضرب مرات عديدة".

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن في حرب عام 1967 وسرعان ما بدأت في توطين اليهود على الأرض. ويوجد حاليًا أكثر من 700 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية، لكن المجتمع الدولي يعتبر المنطقة محتلة والمستوطنات الإسرائيلية هناك غير قانونية. ويريد الفلسطينيون هذه الأراضي لإقامة دولتهم المستقلة في المستقبل.

وقالت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني، في رأي غير مسبوق يدعو إسرائيل إلى إنهاء احتلالها. ودعت إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني الجديد وإجلاء المستوطنين وتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.

واعترف الجيش الإسرائيلي بالهجوم، الأحد، قائلا في بيان قصير لشبكة CNN إن "عددًا من المدنيين الإسرائيليين الملثمين اعتدوا على مجموعة من المواطنين الأجانب أثناء قيامهم بزراعة الأشجار في المنطقة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يدين أي أعمال عنف، مضيفا أنه تم إرسال جنوده إلى مكان الحادث وأنه سيعمل على الحفاظ على الأمن في ما يعتبره ضمن نطاق اختصاصه. وأضافت أنه تم إرسال جنود إلى مكان الحادث وأطلقوا أعيرة نارية تحذيرية في الهواء، مما أدى إلى فرار المهاجمين.

لكن النشطاء قالوا إنه عندما وصل الجنود، وجهوا أسلحتهم على الفور نحو رجل فلسطيني كان يرافق المتطوعين وأطلقوا النار في اتجاهه.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على سؤال CNN حول الاستهداف المزعوم للمتطوع الفلسطيني.

وتم نقل النشطاء المصابين لتلقي العلاج من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس.

وأظهرت الصور التي التقطت في المستشفى الضحايا مصابين بجروح وكدمات متعددة في أنحاء أجسادهم. وكان وجه الناشط الألماني هامل متورمًا بشدة في جانبه الأيمن.

وقال محمد الخطيب، أحد منظمي حملة "الدفاع عن فلسطين": "إن الهجوم الذي وقع اليوم، حتى بعد 24 ساعة من حكم محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وأن المستوطنين يتمتعون بالإفلات من العقاب عند ممارسة العنف، يعد دليلاً آخر على الحاجة الماسة إلى تدخل من أجل حماية دولية مدنية في فلسطين".