دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بحق سوري ثبت اتهامه بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة في منطقة الجوف، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عدنان حسين السليمان، سوري الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة".

وأضافت الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك، والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه"، حسبما أفادت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه قد "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني عدنان حسين السليمان، الاثنين 16/ 1/ 1446 هجرية، الموافق 22/ 7/ 2024 ميلادية في منطقة الجوف"، طبقا لما ذكر البيان.