بايدن يعلن تنحيه عن خوض سباق الانتخابات الأمريكية

ماذا لو قرر بايدن التنحي في وقت متأخر؟.. شاهد ما سيحدث حينها

تزايد الضغط على بايدن للانسحاب مع انهيار جدار الديمقراطيين حوله.. ولن تصدق تفسيره لأدائه الضعيف بالمناظرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عزمه عدم خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن، في بيان له الأحد: "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".

وقال بايدن، في بيان له الأحد، إنه سيتحدث "بمزيد من التفاصيل حول قراري" في خطاب إلى الأمة هذا الأسبوع.

ويأتي إعلان بايدن المفاجىء بعد حملة ضغط دامت لأسابيع من قبل القادة الديمقراطيين والمنظمين والمانحين الذين دعوا علانية إلى انسحاب بايدن.

وساهم أداءه الكارثي في ​​المناظرة الرئاسية لشبكة CNN، أمام ترامب، الشهر الماضي، في ظهوره بشكل غير متكافئ، مثيرًا مخاوف الناخبين، لاسيما بشأن تقدمه في السن (81 عامًا).