بعد انسحاب بايدن.. ما آلية اختيار خليفته في السباق نحو البيت الأبيض؟

(CNN)-- أعلنت رابطة اللجان الديمقراطية بالولاية (ASDC) في بيان الأحد أن "الأغلبية الساحقة" من قادة الحزب الديمقراطي بالولاية أعلنوا دعمهم لنائب الرئيس كامالا هاريس كمرشحة للرئاسة.

وقال رئيس ASDC كين مارتن في بيان: "أنا فخور بأن رؤساء الحزب ونوابهم والمديرين التنفيذيين في جميع أنحاء البلاد يتحدون بأغلبية ساحقة خلف نائب الرئيس كامالا هاريس".

وأردف: "إن قادة أحزاب الولاية هؤلاء هم في الخطوط الأمامية للفوز بالانتخابات على كل المستويات ويعلمون أن مخاطر هذه الانتخابات لا يمكن أن تكون أكبر. مع وجود ديمقراطيتنا على ورقة الاقتراع، لا يوجد أحد أكثر تأهيلاً من نائب الرئيس هاريس للمرافعة في القضية المرفوعة ضد دونالد ترامب".

وقال البيان إن الغالبية العظمى من زعماء الأحزاب في الولاية صوتوا لصالح هاريس ولم يصوت أي عضو من أعضاء ASDC بالمعارضة. وأضافت أن عددا من الأعضاء امتنعوا عن التصويت لأسباب إجرائية داخل الدولة.

وقد أيد الرئيس جو بايدن هاريس لخلافته بعد أن أعلن الأحد خروجه من السباق الرئاسي لعام 2024.