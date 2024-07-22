دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، الاثنين، تفاعلا بما قالته عن شقيقيها عدي وقصي، في ذكرى مقتلهما عام 2003.

وقالت رغد صدام حسين في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقا، الاثنين: "حي الله أبطالي الذين قاتلوا المحتل حتى الشهادة، بطولة وبسالة وصمود يشهد لهم العدو قبل الصديق، دُفنوا في أرضهم، أرض العراق الطاهرة التي ارتوت بدمائهم ودماء كل شهداء بلدنا الذين قاتلوا دفاعًا عن الوطن".

وأضافت ابنة الرئيس العراقي الأسبق في منشورها: "رحمكم الله إخوتي الشهداء الأبطال عُدي وقُصي، وابن أخي مصطفى قُصي، ورفيقهم الذي لم يغدر بهم واستشهد معهم. الرحمة لكم ولكل شهداء وطني الأبطال".

وأثار منشور رغد صدام حسين تفاعلا على منصة إكس، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي:

وجاءت تغريدة رغد صدام حسين في ذكرى مقتل عُدي وقُصى صدام حسين، ومصطفي نجل الأخير في معركة دارت مع قوات أمريكية، يوم 22 يوليو/ تموز عام 2003 إبان الغزو الأمريكي للعراق.