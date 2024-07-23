دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، بعد ثبوت إدانته بالانضمام إلى تنظيم إرهابي واستهداف وقتل رجال الأمن، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم أحمد بن حسن بن علي آل عيسى، سعودي الجنسية، على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، واشتراكه مع عدد من العناصر الإرهابية في استهداف وقتل رجال الأمن، بالإضافة إلى ارتكابه عدداً من جرائم تمويل الإرهاب، وتزويده عناصر إرهابية مطلوبة أمنياً بالأسلحة والذخائر، وتستره على عدد آخر ممن يتاجرون بالأسلحة، حسبما ذكرت واس.

وأضافت الداخلية السعودية أنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق المذكور".

وأشارت الوزارة إلى أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بحق أحمد بن حسن بن علي آل عيسى، سعودي الجنسية، الثلاثاء بتاريخ 17/ 01/ 1446 هجرية، الموافق 23/ 07/ 2024 ميلادية، بالمنطقة الشرقية"، طبقا لما أفاد البيان.