دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر المفتي العام لسلطنة عُمان، أحمد الخليلي، بيانا جديدا عقّب فيه على مهاجمة مسجد شيعي نفذه 3 مواطنين بالسلطنة وخلّف 6 قتلى.

وقال المفتي في بيان نشره على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "الجرأة على سفك الدماء وإزهاق الأرواح، وانتهاك حرمات بيوت العبادة؛ أمر لا يقره الإسلام.. يجب على المجتمع والمؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية التعاون على غرس ثقافة احترام هذه الحرمات وتجنب انتهاكها، عبر المناهج التربوية في المدارس وبرامج الإرشاد والتوجيه العامة".

وأوضح المفتي في بيان سابق نشره، الاثنين: "لا يُدان أحد بما اقترف قريبه ولو كان أبا أو ابنا كما لا يؤجر بحسناته.. وما اقترفه الجناة الثلاثة في الجريمة الشنعاء لا يُدان به غيرهم، وليس من الشرع ولا العدل في شيء غمز أهليهم بهذا أو التشهير بهم؛ فنرجو الكفاف عن تعنيفهم".

ويذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف باسم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم على المسجد، قائلا في بيان في وقت متأخر، الثلاثاء، إن ثلاثة من "المهاجمين الانتحاريين" التابعين لها أطلقوا النار على المصلين في المسجد وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن العُمانية حتى الصباح، حسبما ذكرت رويترز، ونشرت الجماعة أيضًا ما أدعت أنه مقطع فيديو للهجوم على تطبيق المراسلة "تيليغرام".