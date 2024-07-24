شاهد كيف ردت الشرطة الأمريكية على المتظاهرين ضد نتنياهو قرب مبنى الكونغرس

الشرق الأوسط
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شاهد كيف ردت الشرطة الأمريكية على المتظاهرين ضد نتنياهو قرب مبنى الكونغرس

استخدمت الشرطة الأمريكية التي ردت على المتظاهرين بالقرب من مبنى الكابيتول رذاذ الفلفل وقنبلة صوتية، الأربعاء، قبل وقت قصير من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس.

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