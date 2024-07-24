استخدمت الشرطة الأمريكية التي ردت على المتظاهرين بالقرب من مبنى الكابيتول رذاذ الفلفل وقنبلة صوتية، الأربعاء، قبل وقت قصير من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس.

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