شاهد كيف ردت الشرطة الأمريكية على المتظاهرين ضد نتنياهو قرب مبنى الكونغرسالشرق الأوسطنشر الأربعاء، 24 يوليو / تموز 2024استخدمت الشرطة الأمريكية التي ردت على المتظاهرين بالقرب من مبنى الكابيتول رذاذ الفلفل وقنبلة صوتية، الأربعاء، قبل وقت قصير من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس.قد يهمك: إحصاء لـCNN: عشرات من أعضاء الكونغرس لن يحضروا خطاب نتنياهو وقد يهمك أيضًا: رشيدة طليب ظلت جالسة ورفعت لافتة.. ماذا فعل مشرعون قبيل خطاب نتنياهو بالكونغرس؟قراءة المزيدأمريكاإسرائيلاحتجاجاتالكونغرس الأمريكيبنيامين نتنياهوواشنطن