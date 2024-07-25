دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطعي فيديو نشرهما، الأكاديمي الإماراتي ومستشار الشؤون الدينية، وسيم يوسف، ناقش فيهما صحة أحاديث في كتاب "صحيح البخاري" الذي ينقل أحاديث عن النبي محمد ويعتبر أحد أكثر الكتب الصحيحة في نقل الأحاديث عند عموم أهل السنة، مع طالب علم.

الفيديو نشره وسيم يوسف على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، وقال فيه: "يوجد أحاديث في البخاري ضعيفة وهذا ذكره ابن حجر وكلهم.. فأنا عندما قلت هذا الكلام هم من درس الشريعة يعرفون أني صح، ولكن هم أرادوا أن يضحكوا على الناس يقولون يطعن في السنّة، زين الإمام ابن حجر طعن في السنّة لما قال يوجد 4 أحاديث ضعيفة، ما طعن في السنّة.."

وتابع: "لو تسألني البخاري أقول أصح كتاب كمرجع ديني موجود على وجه الأرض بعد كتاب الله هو البخاري.. لكن هل أستطيع جعل البخاري في منزلة القرآن؟ القرآن لا ريب فيه، هل استطيع جعل البخاري لا ريب فيه؟ فيه ريب ولابد أن اتحقق كما ذكر ابن حجر.."

وعن الموسيقى، قال وسيم يوسف في مقطع فيديو منفصل: "حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك حق التحريم.. النبي حرّم العسل على نفسه؟" ليرد عليه "طالب العلم: "نعم وأخطأ وعاتبه الله" ليرد وسيم يوسف: "إذا لمن حق التحريم؟" ليجيب "طالب العلم" بالقول: "الله".

وأضاف: "يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحرم حاجة لابد أن يكون التحريم يأتي ممن؟.. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما حرّم العسل، قال الله لما تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك.. جاء العتاب، فحتى النبي صل الله عليه وسلم إذا حرم حاجة اعلم أن الأمر جاءه من الله".

واستطرد وسيم يوسف مخاطبا طالب العلم: "بما أنك قلت ان الموسيقى حرام، فأول مصدر من مصادر التحريم ما هو؟" ليرد الطالب: "القرآن"، فتابع وسيم يوسف قائلا: "ممتاز، أعطني نص حرم الموسيقى في القرآن"، ليرد طالب العلم: "لا يوجد في القرآن"، متطرقا لمناقشة حديث نقله ابن مسعود وما كان يقصد بجملة "لهو الحديث" في القرآن وتفسيرها.