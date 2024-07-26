دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب رجل الاعمال المصري، نجيب ساويرس مجددا، بإخلاء منطقة الأهرامات التاريخية في الجيزة بمصر، من "عصابات البلطجة المستقوية"، ومن الجمال والخيل، بعدما تولت إحدى شركاته جانبا من تطوير هذا الموقع وتستعد لافتتاحه، وسط تفاعل.

وذكر منشور لأحد المواقع الإخبارية على منصة "إكس"، تويتر سابقا يقول: "تستعد (أوراسكوم بيراميدز) الفترة المقبلة لافتتاح مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة بعد ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار لتطويرها، خصصت 40% منها لاستبدال منظومة الصوت والضوء القديمة بأخرى على أحدث مستوى".

وردا على المنشور، قال نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "بس خلصونا من الجمال والخيل ومخلفاتهم والبلطجة والبهدلة عند المدخل".

كما تفاعل رجل الأعمال المصري مع متابعين على المنصة ذاتها، إذ كتب أحدهم يقول: "اللي أنا مستغربله يا هندسة إزاي تأخد المشروع دة من غير ما يكون ليك الحق والقدرة على تنضيف المنطقة من البلطجية وبتوع الجمال والخيل!!، أنا فرحت لما حضرتك أخدت المشروع وقلت أخيرا الهضبة هاتنضف. أنا حرمت أعزم أصدقائي الأجانب على زيارة الأهرامات بسبب القرف دة، ياريت تلاقي حل جذري بجد".

ورد ساويرس يقول: "كنت فاكر الدولة هتعمل دورها لما يلاقوني عملت اللي عليا! أنا مش حكومة ولا أمن!، والموضوع ده باخ جدا ومدمر سمعتنا، وأنا قربت أزهق، عصابات مستقوية ومبهدلة سمعتنا ومضيعة ملايين من العملة الصعبة، ولو الدولة طلبت مني أتحمل مسؤلية أمن المنطقة هتولاها منًغير كل البهدلة دي!".

كما وافق نجيب ساويرس على ما كتبه أحد المتابعين إذ قال: "إذا توفرت لدى الدولة الإراده السياسية والإرادة الأمنية، سيكون هناك شي آخر لمنطقه أهرامات الجيزة".

وتفاعل متابعون على منصة "إكس"، مع تعليقات رجل الأعمال المصري، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكان ساويرس