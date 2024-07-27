في اتصال مع بايدن.. الملك عبدالله يؤكد على ضرورة وقف حرب غزة "فورا"

ذكرها بمجازر إسرائيل في لبنان.. شاهد رد الموسوي عند سؤال مذيعة CNN له عما كان يفرق بين مدنيي غزة وإسرائيل

(CNN)-- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، على "ضرورة وقف الحرب في غزة فورا"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأضاف الوكالة أن العاهل الأردني والرئيس الأمريكي ناقشا أيضا "التطورات الجارية في الضفة الغربية وأهمية دعم السلطة الفلسطينية"، ودعا ملك الأردن إلى "إنهاء كافة الإجراءات الأحادية الجانب وهجمات المستوطنين المتشددين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فضلا عن انتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

ومن جانبه، قال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن "أشاد بالاستجابة الإنسانية غير العادية التي قدمتها الأردن لغزة تحت قيادة العاهل الأردني، والتي كانت حاسمة في معالجة الأزمة الإنسانية في شمال غزة".

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي أطلع الملك عبدالله على "جهوده المستمرة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، والاستعدادات لزيادة المساعدات الإنسانية خلال فترة وقف إطلاق النار".

وتابع: "ناقش الزعيمان الوضع في الضفة الغربية وجهود الرئيس الأمريكي لتعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على البقاء من خلال تشجيع الإصلاحات وضمان حصولها على الإيرادات التي تحتاجها لتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني".

ولفت البيان إلى أن بايدن "شكر ملك الأردن على صداقته"، وأكد على "دعم الولايات المتحدة الثابت للأردن كشريك وحليف في تعزيز منطقة الشرق الأوسط الأكثر استقرارا وازدهارا وتكاملا".