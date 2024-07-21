"صرخاتهم ستطاردني لبقية حياتي".. طبيبة تطوعت لعلاج جرحى غزة تروي لـCNN ما شهدته في ظل الحربالشرق الأوسطنشر الأحد، 21 يوليو / تموز 2024تروي الدكتورة بشرى عثمان وهي جراحة عادت مؤخراً من غزة التجربة التي عاشتها في القطاع حيث عملت كمتطوعة في مهمة طبية مدتها ثلاثة أسابيع في مستشفى دير البلح.وتقول عثمان إن "تقديم القليل من المساعدة لسكان غزة كانت على رأس قائمة أولوياتها".وأيضًا.. وزارة الصحة في غزة تعلن عن حصيلة قتلى وجرحى العمليات الإسرائيلية خلال آخر 24 ساعةأول تعليق من نتنياهو على رأي محكمة العدل الدولية بشأن المستوطنات والقدسقراءة المزيدأمريكاإسرائيلالجيش الإسرائيليحماسغزةقطاع غزة