تروي الدكتورة بشرى عثمان وهي جراحة عادت مؤخراً من غزة التجربة التي عاشتها في القطاع حيث عملت كمتطوعة في مهمة طبية مدتها ثلاثة أسابيع في مستشفى دير البلح.

وتقول عثمان إن "تقديم القليل من المساعدة لسكان غزة كانت على رأس قائمة أولوياتها".

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